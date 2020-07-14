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Капризов подписал контракт с «Миннесотой Уайлд» и не сыграет до 2021 года 

Газета.Ru 2 часа назад
9 месяцев без хоккея: герой Олимпиады уезжает в Америку
Фото: Газета.Ru
Звездный нападающий московского ЦСКА и чемпион Олимпиады-2018 в составе сборной России Кирилл Капризов подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд». Однако в этом сезоне хоккеист не сможет сыграть за новую команду, а кампания-2020/21 начнется только в январе из-за задержек, вызванных пандемией коронавируса. Таким образом, Капризов останется без матчей на девять месяцев, как и еще три игрока ЦСКА, переехавших в НХЛ этим летом, — Илья Сорокин, Михаил Григоренко и Александр Романов.

Американская история Капризова

Один из самых известных хоккеистов России, забросивший золотую шайбу на Играх в Пхенчхане-2018, двукратный чемпион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в составе московского ЦСКА Кирилл Капризов сделал следующий шаг в своей карьере — подписал двухлетний контракт с «Миннесотой Уайлд».
Именно этот клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) задрафтовал россиянина еще в 2015 году в пятом раунде под 135-м номером, когда тот выступал за новокузнецкий «Металлург».
После этого Капризов съездил в уфимский «Салават Юлаев» на сезон-2016/17, где окончательно убедил в своем огромном потенциале и был тут же выкуплен ЦСКА.
Уже тогда боссы «Миннесоты» задумывались над тем, чтобы вскоре перевезти молодого нападающего в НХЛ (изначально он подписал контракт с армейцами только на один год, так что шансы были), однако должных усилий приложено не было, коммуникация с игроком оказалась не налажена, и спустя несколько месяцев пребывания в ЦСКА Капризов подписал новый договор с клубом — уже до 2020 года.
Многие эксперты тогда активно рассуждали о том, не ошибся ли игрок, предпочтя стабильность в стане красно-синих возможности начать карьеру в НХЛ. Однако нападающий, кажется, не прогадал.
За этот период он выиграл в России все, что можно, помог ЦСКА дважды подряд завоевать Кубок Гагарина и сам два раза становился лучшим снайпером лиги.
Кроме того, Капризов сумел съездить на Олимпиаду-2018, в отличие от его коллег из НХЛ, которых не отпустила лига из-за разногласий с Международным олимпийским комитетом (МОК).
В Пхенчхане нападающий стал лучшим снайпером Игр и записал на свой счет победную шайбу в финале против сборной Германии. Просто идеальный сценарий для автобиографии.
Теперь у 23-летнего игрока остался только один вызов в карьере — покорить НХЛ. Борьба за Кубок Стэнли и «Морис Ришар Трофи» (награда игроку с наибольшим количеством голов) против Александра Овечкина — пожалуй, единственное, что может вызвать у Капризова прилив мотивации.
Так что отказ продлевать контракт с ЦСКА и подписание договора с «Миннесотой» выглядит логично. Тем более что руководство «диких» буквально охотилось за россиянином последние два года, явно не желая повторить ошибки прошлого и позволить игроку задержаться в Москве еще.
Владелец «Миннесоты» Крэйг Липольд даже писал Капризову трогательное письмо на русском языке с многочисленными ошибками, когда не смог приехать в Россию на личную встречу из-за операции. Таким образом Липольд пытался убедить игрока в том, что в стане «Уайлдс» его очень ждут.
«Я не могу сказать, что мы не проделали хорошую работу по Капризову в прошлом, но постоянно задаюсь вопросом: если мы сделали бы больше, то продлил бы Кирилл контракт с ЦСКА в 2017 году? У меня нет ответа», — сокрушался владелец «Миннесоты».
Капризов остался доволен отношением к себе со стороны американцев и подписал контракт новичка на два сезона. Все дебютанты НХЛ младше 25 лет должны подписывать именно такой договор — с весьма ограниченным потолком зарплаты и сроком (для игроков 22-23 лет он составляет два года).
Однако россиянин преодолеет все ограничения новичка максимально быстро
— соглашение начинает действовать в кампании-2019/20, которую еще предстоит доиграть из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса, а это значит, что первый сезон новичка «сгорит» уже осенью.
После этого Капризову останется провести на ограниченных условиях только второй сезон — 2020/21 — и он сможет подписать более солидный контракт.

Проблемы с игрой

«Миннесота» имеет шансы пробиться в плей-офф НХЛ, несмотря на то что на момент остановки регулярного чемпионата из-за COVID-19 клуб находился лишь на десятом месте в Западной конференции по проценту набранных очков.
Из-за внезапной концовки «регулярки» «Уайлд», как и некоторым другим командам, дали возможность провести стыковые матчи за право попасть в Кубок Стэнли.
Теперь «Миннесоту» ждет серия до трех побед против «Ванкувер Кэнакс», занявших седьмое место на Западе, а победитель выйдет в плей-офф.
Казалось бы, все замечательно, но есть одна проблема: странные правила НХЛ не позволяют Капризову сыграть за новый клуб в этом сезоне — ни в квалификации Кубка Стэнли, ни в самом плей-офф.
Хотя подписать контракт почему-то разрешили. И он уже действует. Однако оказалось, что россиянину можно только тренироваться с командой и принимать участие в летних сборах. При этом возобновление сезона-2019/20 планируется только в начале августа, а следующий розыгрыш НХЛ стартует вообще в январе!
Таким образом, Капризов останется без игровой практики на девять месяцев — в России сезон КХЛ оборвали еще в марте, а за новую команду он сыграет только в 2021 году.
В связи с этим некоторые эксперты даже советовали молодому нападающему остаться в ЦСКА хотя бы на следующий сезон — в России хоккей возобновляется уже в сентябре, и ничто бы не помешало игроку принять участие в матчах. Однако Капризов выбрал НХЛ, и за это «Миннесота» должна быть ему вдвойне благодарна.
«Мы очень рады официально подписать контракт и приветствовать Кирилла в нашей организации, — цитирует официальный сайт лиги генерального менеджера «Уайлд» Билла Герина.
— Он превосходил все ожидания с тех пор, как был задрафтован в 2015 году. Кирилл — умный и динамичный форвард, который становился лучшим снайпером КХЛ в двух последних сезонах. И мы с нетерпением ждем его в составе в начале следующего сезона».
Известно, что Капризов выбрал себе 97-й номер — такой же, как в ЦСКА. Россиянин уже подал документы на американскую визу и присоединится к своей новой команде так скоро, как только сможет.

Другие россияне

Помимо нападающего ЦСКА, в НХЛ переехал и голкипер армейцев — опытный Илья Сорокин, тоже олимпийский чемпион Пхенчхана и обладатель Кубка Гагарина.
Он подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс» и в следующем сезоне имеет все шансы встретиться в местном дерби с Игорем Шестеркиным из «Нью-Йорк Рейнджерс», повторив их знаменитую дуэль, которой раньше можно было наслаждаться на матчах ЦСКА — СКА.
24-летний Сорокин подписал контракт новичка на один сезон, который истечет уже по ходу кампании-2019/20, в которой голкипер не сможет выйти на лед, как и Капризов.
Получается, что уже со следующего розыгрыша НХЛ вратарь сможет переподписать договор на более выгодных условиях. Что же касается невозможности сыграть до января, то россиянин смотрит на это по-философски.
«Вся эта непонятная ситуация в связи с пандемией в мире затянула процесс, но, к счастью, все сложилось. Я подписал контракт с «Айлендерс». Первый шаг сделан, и впереди много работы.
Моя реакция на то, что не могу играть прямо сейчас? Это не очень хорошо. Но если посмотреть с другой стороны, есть время адаптироваться к лиге, набрать форму, привыкнуть к бытовым условиям. С пользой провести время, планомерно и поэтапно подойти к новому сезону», — цитирует Сорокина сайт НХЛ.
В такой же ситуации оказался нападающий Михаил Григоренко, перешедший в «Коламбус Блю Джекетс», и 20-летний защитник Александр Романов, подписавший контракт с «Монреаль Канадиенз». Оба также ранее играли в ЦСКА.
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Комментарии
Хоккей , Статьи , Илья Сорокин , Кирилл Капризов , Игорь Шестеркин , Александр Романов , Михаил Григоренко , Александр Овечкин , Салават Юлаев , Металлург , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ , СКА
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