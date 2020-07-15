Панарин: «Для любого важно играть на Олимпиаде»

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Российская Премьер-лига

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0 4
ЦСКА ЦСКА
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Зенит
2 1
Сочи Сочи
Спартак М
Спартак М
1 1
Локомотив М Локомотив М
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Английская Премьер-лига

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Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
0 1
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Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 0
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
5 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
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Хетафе
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Английская Премьер-лига

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Испанская Примера

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Мальорка
Мальорка
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Атлетик Б
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Севилья Севилья
10 июля

Испанская Примера

2 из 2
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Реал Сосьедад
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Реал Мадрид
2 0
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Российская Премьер-лига

3 из 3
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Арсенал
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Сочи
1 0
Спартак М Спартак М
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3 из 5
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Норвич Сити
Норвич Сити
0 4
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Уотфорд
Уотфорд
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Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль
Ливерпуль
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Бёрнли Бёрнли
11 июля

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3 из 3
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Осасуна
Осасуна
2 1
Сельта Сельта
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Вальядолид
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Атлетико М
1 0
Бетис Бетис
12 июля

Российская Премьер-лига

3 из 5
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Локомотив М
Локомотив М
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Динамо М
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Крылья Советов Крылья Советов
12 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Вулверхэмптон
3 0
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Астон Вилла
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Тоттенхэм Хотспур
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3 из 4
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Эспаньол
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Леганес
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Манчестер Юнайтед
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Гранада
1 2
Реал Мадрид Реал Мадрид
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Челси
Челси
1 0
Норвич Сити Норвич Сити
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Российская Премьер-лига

3 из 4
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Урал
1 3
Арсенал Арсенал
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Крылья Советов
0 0
Краснодар Краснодар
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Спартак М
3 0
Ахмат Ахмат
15 июля

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3 из 4
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Бёрнли
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Манчестер Сити
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Локомотив М
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Кристал Пэлас Кристал Пэлас
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Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
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Панарин: для любого игрока важно играть на Олимпиаде 

RT на русском и ещё 4 5 часов назад
Панарин: «Для любого важно играть на Олимпиаде»
Фото: Reuters
Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал возможность выступления игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпийских играх.
«Для любого игрока важно играть на Олимпиаде. Вдвойне приятнее представлять свою страну. Тем более я еще ни разу не играл на Олимпийских играх, потому для меня это большое событие», — заявил Панарин в видео, опубликованном на официальном сайте НХЛ.
В новом коллективном договоре между НХЛ и Ассоциацией игроков национальной хоккейной лиги (NHLPA) зафиксирована возможность участия игроков в Олимпийских играх.
Ранее Панарин обратился к генменеджерам, которые не выбрали его на драфте НХЛ.
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