Панарин: «Для любого важно играть на Олимпиаде»

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Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал возможность выступления игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпийских играх.

«Для любого игрока важно играть на Олимпиаде. Вдвойне приятнее представлять свою страну. Тем более я еще ни разу не играл на Олимпийских играх, потому для меня это большое событие», — заявил Панарин в видео, опубликованном на официальном сайте НХЛ.

В новом коллективном договоре между НХЛ и Ассоциацией игроков национальной хоккейной лиги (NHLPA) зафиксирована возможность участия игроков в Олимпийских играх.

Ранее Панарин обратился к генменеджерам, которые не выбрали его на драфте НХЛ.