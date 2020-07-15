Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль поделился мнением о форвардах Нэтане Маккинноне («Колорадо») и Артемии Панарине («Рейнджерс»).
Панарин, Драйзайтль и Маккиннон вошли в тройку финалистов на приз лучшему хоккеисту по версии профсоюза игроков НХЛ
«Не думаю, что эти парни все еще нуждаются в том, чтобы кто-то «подкачивал им колеса». Но я все равно попробую.
Из собственного опыта игры против них понимаю, что уровень мастерства у них высочайший, и что это двое из лучших игроков в мире.
Играть против них — удовольствие ниже среднего, но смотреть по телевизору — одно наслаждение. Оба, безусловно, заслуживают этой номинации», — цитирует Драйзайтля пресс-служба НХЛ.