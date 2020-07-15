«Не думаю, что эти парни все еще нуждаются в том, чтобы кто-то «подкачивал им колеса». Но я все равно попробую.

Панарин, Драйзайтль и Маккиннон вошли в тройку финалистов на приз лучшему хоккеисту по версии профсоюза игроков НХЛ