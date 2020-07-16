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Челси Челси

Василевский признан лучшим голкипером НХЛ по версии NHL Network 

RT на русском и ещё 8 6 часов назад
NHL Network признал Василевского лучшим голкипером НХЛ
Фото: Reuters
Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан лучшим действующим вратарём Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии экспертов NHL Network.
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Ещё один россиянин, Антон Худобин из «Даллас Старз», замкнул топ-10.
Помимо Василевского и Худобина, в рейтинг лучших вратарей сезона вошли: Туукка Раск («Бостон Брюинз»), Коннор Хеллибак («Виннипег Джетс»), Бен Бишоп («Даллас»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»), Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс»), Дарси Кюмпер («Аризона Койотс»), Робин Ленер («Вегас Голден Найтс») и Якоб Маркстрем («Ванкувер Кэнакс»).
Ранее сообщалось, что Артемий Панарин вошёл в список претендентов «Тед Линдсей Эворд».
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