«Тампа» обыграла «Бостон» в квалификации Кубка Стэнли 

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В матче квалификационного раунда плей-офф Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Бостон Брюинз».

Встреча, проходившая на «Скотиабанк-Арене» в Торонто, завершилась победой «Тампы» со счётом 3:2.

Ранее «Аризона» вышла вперёд в серии с «Нэшвиллом» в квалификации Кубка Стэнли.