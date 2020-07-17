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Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт с чешским нападающим Секачем 

News.ru и ещё 14 3 часа назад
«Авангард» подписал контракт с чешским нападающим
Фото: News.ru
Омский хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт на один год с чешским 28-летним нападающим, обладателем Кубка Гагарина Иржи Секачем.
Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Как заявил генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Волков, они искали для команды универсального двустороннего форварда. Таким оказался Секач. Он отлично работает в атаке, в защите, может и бросить, и сыграть в пас, продавить соперника на пятачке и подправить шайбу в ворота. Игрок не боится силовой борьбы, а также великолепно катается и видит площадку.
Иржи давно выступает в России, ему не нужно адаптироваться к хоккею КХЛ. Он всегда играл в командах, которые сражались за Кубок Гагарина, знает, что такое рубка плей-офф, и мы верим, что его опыт обязательно пригодится «Авангарду» в новом сезоне, — отметил Волков.
В «Авангарде» Иржи Секач будет играть под 92 номером. В прошлом сезоне он провёл 45 матчей в составе ЦСКА и набрал 25 (12+13) очков при показателе полезности «+12».
В КХЛ спортсмен сыграл 369 матчей, забросив 89 шайб. В НХЛ — 115 матчей (10 шайб). Сумма контракта с нападающим не называется.
Ранее NEWS.ru сообщал, что хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт со швейцарским нападающим Свеном Андригетто. Отмечается, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию без выплаты компенсации. В сезоне-2019/20 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андригетто провёл за «Авангард» 62 матча, в которых набрал 29 (13+16) очков. Также «Авангард» обменял нападающего Сергея Широкова на игрока московского «Спартака». В «Авангард» переходит 26-летний нападающий Александр Хохлачёв.
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Комментарии
Хоккей , Сергей Широков , Свен Андригетто , Александр Хохлачев , Алексей Волков , Спартак , ЦСКА , ХК Авангард
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