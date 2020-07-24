Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
17 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
3 1
Уотфорд Уотфорд
18 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
0 2
Бёрнли Бёрнли
19 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Борнмут
Борнмут
0 2
Саутгемптон Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
3 0
Лестер Сити Лестер Сити
20 июля

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 1
Эвертон Эвертон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
21 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уотфорд
Уотфорд
0 4
Манчестер Сити Манчестер Сити
Астон Вилла
Астон Вилла
1 0
Арсенал Арсенал
22 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
1 1
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Ливерпуль
5 3
Челси Челси
26 июля

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
18:00
Астон Вилла Астон Вилла
Арсенал
Арсенал
18:00
Уотфорд Уотфорд
Лестер Сити
Лестер Сити
18:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед

Овечкин оценил свою форму перед рестартом сезона НХЛ 

Газета.Ru и ещё 7 9 часов назад
Овечкин оценил свою форму перед рестартом сезона НХЛ
Фото: Reuters
Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оценил свою форму перед рестрартом сезона, передает русскоязычная версия сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Регулярный чемпионат НХЛ был завершен в начале марта из-за пандемии коронавируса. Сезон будет возобновлен 1 августа сразу с плей-офф, где примут участие 24 команды. Матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
"Я ощущаю себя в очень хорошей форме. Осталось только опять почувствовать шайбу и войти в ритм. Мы все соскучились по хоккею, по коллективу, и очень долго ждали момента, когда можно вернуться", — поделился форвард.
Ранее сообщалось, что Кучеров стал лучшим правым форвардом среди участников Кубка Стэнли.
Видео дня. Завершился чемпионат России по футболу
Газета.Ru: последние новости
Скончался чемпион Олимпийских игр по хоккею Александр Гусев Скончался чемпион Олимпийских игр по хоккею Александр Гусев Овечкин оценил свою форму перед рестартом сезона НХЛ Овечкин оценил свою форму перед рестартом сезона НХЛ Россиянин Алексеев начал тренироваться с "Вашингтоном" Россиянин Алексеев начал тренироваться с "Вашингтоном"
Хоккей , Александр Овечкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо»
Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо»
Страшное ДТП гонщика на скорости 160 км/ч попало на видео
Страшное ДТП гонщика на скорости 160 км/ч попало на видео
​Артета: «Мы обыграли две лучшие команды Европы»
​Артета: «Мы обыграли две лучшие команды Европы»
Роналду не покинет «Ювентус»
Роналду не покинет «Ювентус»
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
00:15
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
MMA
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
02:34
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
Фигурное катание
Партнер погибшей фигуристки высказался о ее смерти
00:59
Партнер погибшей фигуристки высказался о ее смерти
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение