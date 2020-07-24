Овечкин оценил свою форму перед рестартом сезона НХЛ 

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оценил свою форму перед рестрартом сезона, передает русскоязычная версия сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Регулярный чемпионат НХЛ был завершен в начале марта из-за пандемии коронавируса. Сезон будет возобновлен 1 августа сразу с плей-офф, где примут участие 24 команды. Матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

"Я ощущаю себя в очень хорошей форме. Осталось только опять почувствовать шайбу и войти в ритм. Мы все соскучились по хоккею, по коллективу, и очень долго ждали момента, когда можно вернуться", — поделился форвард.

Ранее сообщалось, что Кучеров стал лучшим правым форвардом среди участников Кубка Стэнли.