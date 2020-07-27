НХЛ опубликовала составы команд на Кубок Стэнли 

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НХЛ на официальном сайте опубликовала составы команд, которые примут участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Плей-офф стартует 1 августа, матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне. Максимальный лимит — 31 игрок.

Полностью с составами можно ознакомиться здесь.