Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё

Смерть хоккеиста НХЛ: «Мы видели, как подпрыгнула его голова» 

Аргументы Недели 3 часа назад
Смерть хоккеиста: «Мы видели, как подпрыгнула его голова»
Фото: nhl.com
Раз в год в конце сезона Национальная хоккейная лига (НХЛ) вручает приз Билла Мастертона игроку, который демонстрирует целеустремленность и преданность хоккею. При этом уже мало кто помнит, что это был за игрок, и какова его судьба.
В детстве Билл Мастертон занимался хоккеем в родном Виннипеге, а затем стал играть за команду Денверского университета. В 1961 году с его участием она стала чемпионом главной студенческой лиги США. Но, несмотря на успехи, с мечтой об НХЛ Биллу пришлось на время расстаться. Мастертон так и не смог пробиться в основу «Монреаля» после года игры за его фарм-клуб — «Халл-Оттаву». Он получил степень магистра в Денвере и устроился на работу в Миннеаполисскую технологическую компанию, где работал в финансовом отделе. Билл женился на своей школьной подруге и усыновил двоих детей — девочку и мальчика.
В сезоне 1967/68 НХЛ расширили с 6 до 12 клубов, и мечта Мастертона возродилась. Руководство «Миннесоты», получившее права на Мастертона, пригласило его на просмотр, после чего Билл попал в основу «Норд Старз» и забросил в их истории первую шайбу. Он был хорошим плеймейкером, но при этом не отказывался и от силовой борьбы.

«Однажды Билл, пардон, своим задом напоролся на раскаленный радиатор в раздевалке. Ожог был очень серьезным, он буквально не мог сидеть. И что же вы думаете? В следующей игре он все равно вышел на лед, и в ожидании смен проводил время на лавке стоя! Настолько он любил игру и свою команду», — вспоминал один из первых тренеров хоккеиста Мюррей Уильямсон.

В роковой вечер 13 января 1968 года нападающему «Миннесоты Норд Старз» Биллу Мастертону в матче против «Окленда» пришлось вступить в силовую борьбу, после чего его отбросило назад, и он ударился головой об лед. Шлемами в НХЛ в те времена почти никто не пользовался.

«Мы видели, как подпрыгнула его голова», — вспоминал один из болельщиков Кен Линдгрен. — «После этого он не двигался. Трибуны погрузились в зловещую тишину».

Мастертона вынесли с ледовой площадки на носилках, после чего скорая помощь доставила его в больницу, расположенную в семи милях от арены.

«Его глаза были серыми, без зрачков, как в фильмах ужасов», — вспоминает партнер Билла по команде Андре Будриа. — Я понял, что он не выживет».

Гематома внутри головы хоккеиста была настолько большой, что врачи оперировать его не стали. В 1:55 15 января 1968 года Билла отключили от системы жизнеобеспечения, он умер в возрасте 29 лет. После вскрытия внезапно выяснилась истинная причина смерти хоккеиста. За две недели до описанных событий, в матче с «Бостоном», его сильно припечатали головой в заградительное стекло. От этого удара у центрфорварда возник большой синяк, который перешел на мозг. Известно, что Мастертон жаловался жене и нескольким партнерам по команде на головные боли.
Удивительно, но и после смерти Мастертона игроки НХЛ носить шлемы не стали. Только в сезоне 1979/80 лига сделала шлемы обязательными для новых игроков, разрешив тем, кто подписал профессиональные контракты до 1 июня 1979 года, не носить их. Пройдет еще 18 лет, прежде чем НХЛ заставит одеть шлем каждого хоккеиста.
После смерти Мастертона «Миннесота» учредила фонд его имени, а также вывела из обращения его номер — 19. Даже после того, как в 90-е команда переехала в «Даллас», номер Билла по-прежнему не используется в честь памяти об этом игроке и его трагической гибели.
Аргументы Недели: последние новости
У двух игроков ЦСКА подозревают заражение коронавирусом У двух игроков ЦСКА подозревают заражение коронавирусом Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин заразился COVID-19 Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин заразился COVID-19 Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок:«Разруха и бедность, царящие в этих краях, отталкивают» Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок:«Разруха и бедность, царящие в этих краях, отталкивают»
Комментарии 3
Хоккей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Емельяненко прокомментировал нокаут от Исмаилова
Емельяненко прокомментировал нокаут от Исмаилова
Поражение Емельяненко нокаутом попало на видео
Поражение Емельяненко нокаутом попало на видео
«Тренеры заставляли меня раздеваться»
«Тренеры заставляли меня раздеваться»
Запашный обратился к Исмаилову
Запашный обратился к Исмаилову
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
00:15
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
MMA
Российская фигуристка «разнесла» Крым
00:53
Российская фигуристка «разнесла» Крым
Фигурное катание
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
02:34
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение