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Три очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Флориду» 

RT на русском и ещё 17 7 часов назад
«Тампа-Бэй» разгромила «Флориду»
Фото: Reuters
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала крупную победу над «Флоридой Пантерз» в контрольном матче в преддверии возобновления сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу «Лайтнинг».
В составе «Тампы» дублями отметились российский форвард Никита Кучеров и Брейден Пойнт, а также отличился Люк Шенн.
Кроме того, Кучеров сделал одну результативную передачу, а его соотечественник и одноклубник Михаил Сергачёв также отметился голевым пасом.
Сезон НХЛ возобновится сразу с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли и пройдёт в Торонто и Эдмонтоне. В плей-офф сыграют 24 команды.
Ранее сообщалось, что в НХЛ не обнаружено новых случаев заболевания COVID-19 перед возобновлением сезона.
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Хоккей , Люк Шенн , Михаил Сергачев , Никита Кучеров
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