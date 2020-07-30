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Панарин рассказал о срыве свадьбы с дочерью Знарка в Италии 

Lenta.ru и ещё 2 7 часов назад
Панарин рассказал о срыве свадьбы с дочерью Знарка
Фото: Anthony Nesmith / CSM / Shutterstock / REX
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о срыве свадьбы с дочерью тренера Олега Знарка Алисой в Италии. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Панарин пояснил, что торжество пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

«Конкретных планов у нас пока нет, потому что непонятно, что в мире будет происходить — будут ли вторые, третьи волны, насколько это все затянется», — подчеркнул спортсмен.

Хоккеист добавил, что свадьба у них уже оплачена наполовину.

«Думаю, мы будем проводить свадьбу там же, но попозже», — заметил Панарин.

Он добавил, что организацией мероприятия занимается его будущая супруга.
26 июня Панарин раскритиковал НХЛ в соцсетях. По его мнению, лига ущемляет права игроков в распределении доходов.
Панарин — самый высокооплачиваемый российский игрок НХЛ. В июле прошлого года он подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 миллиона долларов.
Алиса Знарок — модель. Ее отец — бывший главный тренер сборной России по хоккею, ныне возглавляющий московский «Спартак». Национальную команду он привел к золоту Олимпиады 2018 года.
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Хоккей , Олег Знарок , Алиса Знарок , Артемий Панарин , Спартак , СБОРНАЯ РОССИИ
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