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КХЛ заживо «похоронила» хоккеистов и извинилась 

Lenta.ru и ещё 9 5 часов назад
КХЛ заживо «похоронила» хоккеистов и извинилась
Фото: РИА Новости
На сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) появились заживо «похороненные» игроки. Об этом сообщает Sport24.
В пятницу, 31 июля, в профайлах некоторых живых хоккеистов была замечена дата смерти — 1 января 2001 года. Среди таких игроков — форвард хабаровского «Амура» Наиль Якупов.
Позже некорректная информация была удалена, а КХЛ принесла извинения. В лиге объяснили произошедшее техническим сбоем, который произошел в ходе работ по модернизации портала.
Минувший сезон КХЛ был досрочно прекращен из-за пандемии коронавируса. Следующий чемпионат планируется начать 2 сентября.
КХЛ была основана в 2008 году. Сейчас в лиге выступают 23 клуба из шести стран. Самый титулованный клуб — казанский «Ак Барс» — побеждал в турнире три раза.
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Хоккей , Наиль Якупов , ХК Амур , ХК Ак Барс
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