Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё

Первый после паузы официальный матч состоялся в НХЛ 

News.ru и ещё 15 2 часа назад
Первый после паузы официальный матч состоялся в НХЛ
Фото: globallookpress.com
Хоккеисты «Каролины» нанесли поражение команде «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2) в первом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который был сыгран после паузы, вызванной коронавирусом.
В этой игре в Торонто голевыми передачами отметились два россиянина — Андрей Свечников («Каролина») и Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»). Их успехам на трибунах порадоваться было некому — матч игрался без зрителей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что для проведения завершающей стадии многострадального сезона в НХЛ были выбраны два города, в которых собрались 24 допущенные до рестарта команды. Специально для NEWS.ru известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал основные интриги долгожданного розыгрыша Кубка Стэнли.
Видео дня. В Москве решается судьба велотрассы в Крылатском
News.ru: последние новости
Овечкин оформил дубль в победном матче против «Каролины» Овечкин оформил дубль в победном матче против «Каролины» Все участники Кубка Стэнли разместились в Канаде Все участники Кубка Стэнли разместились в Канаде Рестарт НХЛ: Овечкин и Кучеров готовы отобрать Кубок Стэнли у Тарасенко Рестарт НХЛ: Овечкин и Кучеров готовы отобрать Кубок Стэнли у Тарасенко
Хоккей , Алексей Дементьев , Андрей Свечников , Артемий Панарин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Просто ужас»: Плющенко оценил работу Тутберидзе
«Просто ужас»: Плющенко оценил работу Тутберидзе
«Вся Европа не любит Россию»
«Вся Европа не любит Россию»
Олейник назвал причины поражения Емельяненко
Олейник назвал причины поражения Емельяненко
«Мощный удар»: Жулин об уходе Косторной от Тутберидзе
«Мощный удар»: Жулин об уходе Косторной от Тутберидзе
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
00:15
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
MMA
Заболевшую жену Шипулина затравили за туалет в палате
00:19
Заболевшую жену Шипулина затравили за туалет в палате
Лыжный спорт
Российская фигуристка «разнесла» Крым
00:53
Российская фигуристка «разнесла» Крым
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение