«Mother Russia, baby!»: россиянин творит историю

Кубковый хет-трик в 20 лет — такого не добивались даже Овечкин и Малкин.

Пора привыкать, что Андрей Свечников — человек, который творит историю. Осенью он стал первым игроком НХЛ, забившим в стиле лакросс, а сегодня оформил первый хет-трик в плей-офф в истории «Каролины» и стал самым молодым русским игроком с тремя голами в матче плей-офф. Это достижение поставило его в один ряд с великим Уэйном Гретцки , который тоже впервые забил три в плей-офф в возрасте 20 лет.

«Mother Russia, baby!»

The boys give it up for Svech 🗣 pic.twitter.com/UfqMpUYxd2— Carolina Hurricanes (@Canes) August 3, 2020 В раздевалке одного из главных героев матча (не будем уменьшать заслуги Себастьяна Ахо , который ассистировал Свечникову во всех голах, и непробиваемого Петра Мразека) встретили оглушительным улюлюканьем. «Mother Russia, baby!» — кричали Свечникову партнёры.

В таком же ключе отреагировали и болельщики, которые заполнили соцсети восторженными отзывами о русском вундеркинде. «Свечников — монстр!», — считает Брэйден Белл.

«Свечников — суперзвезда «Каролины». Если вы думали, что забить первый в истории НХЛ гол в стиле лакросс — это круто, то оформить первый хет-трик в истории клуба — ещё круче. Думаете, его надо было выбрать на драфте под первым номером?» — написал Лиам Келли.

«Свечников наряду с Макдэвидом и Маккинноном должен стать одним из главных молодых лиц лиги. Голы в стиле лакросс, мощная игра в плей-офф — что ещё ему надо сделать, чтобы о нём все заговорили?», — вопрошает Райан Тухи.

«В этот момент Свечников получил не только нокаут от Овечкина. Он получил снайперский дар», — пишет Кэм Робинсон, вспоминая видео драки двух русских в прошлом плей-офф.

«Даже если бы сегодня за «Рейнджерс» играл сам Иисус Христос , Свечников всё равно бы сделал хет-трик», — грустит болельщик «синерубашечников» Эндрю.

«Свечников быстро становится одним из лучших игроков лиги»

Тренеры и игроки тоже не скупились на похвалы. «Я понял, что это особенный игрок в нашу первую встречу. Я тогда даже не видел, как он играет, только на видео, и после этого мы познакомились. Он — особенный мальчишка, и он становится только лучше и лучше. Нам очень повезло, что он у нас есть», — сказал тренер «Каролины» Род Бриндамор