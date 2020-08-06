Кросби вышел на 8-е место по очкам в плей-офф НХЛ

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Капитан и нападающий "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби вышел на восьмое место по очкам в истории плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает Twitter NHL Public Relations.

Кросби отдал голевую переду в матче серии плей-офф против "Монреаль Канадиенс" (3:4). Таким образом, в активе игрока стало 189 очков за карьеру, и он обошел по этмоу показателю Джо Сакика и Дага Гилмора.

Ранее сообщалось, что "Монреаль" обыграл "Питтсбург" и вышел вперед в серии до трех побед.