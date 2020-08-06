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Кросби вышел на восьмое место по очкам в истории плей-офф НХЛ 

Газета.Ru и ещё 3 5 часов назад
Кросби вышел на 8-е место по очкам в плей-офф НХЛ
Фото: РИА Новости
Капитан и нападающий "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби вышел на восьмое место по очкам в истории плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает Twitter NHL Public Relations.
Кросби отдал голевую переду в матче серии плей-офф против "Монреаль Канадиенс" (3:4). Таким образом, в активе игрока стало 189 очков за карьеру, и он обошел по этмоу показателю Джо Сакика и Дага Гилмора.
Лидирует в этом списке Уэйн Гретцки (382).
Ранее сообщалось, что "Монреаль" обыграл "Питтсбург" и вышел вперед в серии до трех побед.
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Хоккей , Уэйн Гретцки
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