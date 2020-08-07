Сын Овечкина смешно станцевал в видео для Тик Тока 

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Старший сын капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Сергей снялся в видео для Тик Тока.

Маленький Сергей, которому в августе исполнится два года, смешно станцевал в ролике на странице Полины Симачевой — дочери старшей сестры жены Овечкина Анастасии Шубской

Супруга Овечкина вчера вернулась в Москву вместе с детьми: у Шубской и российского хоккеиста два сына, младший появился на свет в мае.

Отметим, что сам Овечкин в данный момент находится в Торонто, где проходит плей-офф Кубка Стэнли — 2020.