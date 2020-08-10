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Овечкин подвел итоги группового раунда плей-офф НХЛ 

Газета.Ru и ещё 74 4 часа назад
Овечкин подвел итоги группового раунда плей-офф НХЛ
Фото: РИА Новости
Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин подвел итоги группового раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Столичный клуб проиграл по буллитам "Тампе-Бэй Лайтнинг" (2:3) и "Филадельфии Флайерз" (1:3), а также обыграл "Бостон Брюинз" (2:1).

"Да, первые два матча стоят особняком. Нам нужно было поймать ритм, почувствовать лед, скорость игры. Втянуться было непросто. Но мы привыкли, и этот матч с "Бостоном" оказался уже приближен к тому, что мы можем показать в первом раунде", — приводит слова Овечкина русскоязычная версия сайта НХЛ.

В первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли "Вашингтон" сыграет с "Нью-Йорк Айлендерс".
Ранее Овечкин прокомментировал победу "Вашингтона" над "Бостоном".
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