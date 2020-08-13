НХЛ отменила первый в карьере гол Проворова

Национальная хоккейная лига (НХЛ) отменила первый гол защитника "Филадельфии Флайерз" Ивана Проворова в розыгрыше Кубка Стэнли, сообщается на официальной странице лиги в Twitter.

Россиянин отличился на девятой минуте матча первого раунда плей-офф Восточной конференции против "Монреаль Канадиенс", однако потом НХЛ объявила, что гол переписали на форварда Якуба Ворачека, а Проворова записали в ассистенты.

Встреча между "Филадельфией" и "Монреалем", прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Пенсильвании.

Ранее сообщалось, что "Сент-Луис Блюз" проиграл "Ванкувер Кэнакс".