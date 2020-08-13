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НХЛ отменила первый в карьере гол Проворова в плей-офф НХЛ 

Газета.Ru и ещё 18 2 часа назад
НХЛ отменила первый в карьере гол Проворова
Фото: nhl.com/flyers/
Национальная хоккейная лига (НХЛ) отменила первый гол защитника "Филадельфии Флайерз" Ивана Проворова в розыгрыше Кубка Стэнли, сообщается на официальной странице лиги в Twitter.
Россиянин отличился на девятой минуте матча первого раунда плей-офф Восточной конференции против "Монреаль Канадиенс", однако потом НХЛ объявила, что гол переписали на форварда Якуба Ворачека, а Проворова записали в ассистенты.
Встреча между "Филадельфией" и "Монреалем", прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Пенсильвании.
Ранее сообщалось, что "Сент-Луис Блюз" проиграл "Ванкувер Кэнакс".
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Хоккей , Иван Проворов
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