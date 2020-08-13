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Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона» 

Газета.Ru 21 минуту назад
Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона»
Фото: Reuters
Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прокомментировал поражение от "Нью-Йорк Айлендерс" в первом матче первого раунда Кубка Стэнли, передает Washington Post.
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "Айлендерс". Примечательно, что "столичные" вели в счете 2:1, однако пропустили три шайбы в начале третьего периода.

"Мы получаем преимущество, нам просто нужно играть в свою игру. Мы прекращаем играть, и вы видите результат… Мы просто идем дальше. Мы просто собираемся учиться на своих ошибках и с нетерпением ждем следующей игры", заявил он.

Второй матч серии состоится в ночь с 14 на 15 августа в 03.00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что "Вашингтон" проиграл "Айлендерс" в первом матче первого раунда Кубка Стэнли.
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Хоккей , Александр Овечкин , Washington Post
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