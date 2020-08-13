Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона» 

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прокомментировал поражение от "Нью-Йорк Айлендерс" в первом матче первого раунда Кубка Стэнли, передает Washington Post.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "Айлендерс". Примечательно, что "столичные" вели в счете 2:1, однако пропустили три шайбы в начале третьего периода.

"Мы получаем преимущество, нам просто нужно играть в свою игру. Мы прекращаем играть, и вы видите результат… Мы просто идем дальше. Мы просто собираемся учиться на своих ошибках и с нетерпением ждем следующей игры", заявил он.

Второй матч серии состоится в ночь с 14 на 15 августа в 03.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что "Вашингтон" проиграл "Айлендерс" в первом матче первого раунда Кубка Стэнли.