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Александр Овечкин не попал в пустые ворота при счёте 2:3 в третьем периоде. Видео 

Чемпионат.com и ещё 34 6 часов назад
Александр Овечкин не попал в пустые ворота при счёте 2:3 в третьем периоде. Видео
Фото: Газета.Ru
Завершился второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Игра состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 5:2.
В третьем периоде при счёте 3:2 в пользу «Айлендерс» российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин упустил отличный шанс сравнять счёт. Он не попал в пустой угол ворот соперника.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс. Эфир».
В этом матче Овечкин отличился дублем. Защитник Дмитрий Орлов отдал результативную передачу. Нападающий Евгений Кузнецов завершил матч с коэффициентом полезности «+2». Илья Ковальчук результативными действиями не отметился.
Счёт в серии 2-0 в пользу «Айлендерс».
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Овечкин прокомментировал свой промах в пустые ворота при счёте 2:3 в матче с «Айлендерс» Овечкин прокомментировал свой промах в пустые ворота при счёте 2:3 в матче с «Айлендерс» Овечкин забросил вторую шайбу в ворота «Айлендерс» Овечкин забросил вторую шайбу в ворота «Айлендерс» Овечкин промахнулся по пустым воротам, видео; Радулов промахнулся по пустым воротам, видео Овечкин промахнулся по пустым воротам, видео; Радулов промахнулся по пустым воротам, видео
Хоккей , Дмитрий Орлов , Евгений Кузнецов , Александр Овечкин , Илья Ковальчук , Яндекс
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