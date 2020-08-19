Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс»

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В очередном матче розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли 2020 года "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс".

Встреча прошла в Торонто на арене "Скотиабанк" при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей с минимальным счетом 2:3.

У проигравшей команды отличились Жан-Габриэль Пажо и Мэтью Барзал

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 1:3 в пользу "островитян".

Напомним, что все команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проводят оставшиеся матчи в двух городах (Торонто и Эдмонтоне), чтобы минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией.