Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс»

В очередном матче розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли 2020 года "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс".
Встреча прошла в Торонто на арене "Скотиабанк" при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей с минимальным счетом 2:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились россияне Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. На счету последнего два гола.
У проигравшей команды отличились Жан-Габриэль Пажо и Мэтью Барзал.
После этой игры счет в серии до четырех побед стал 1:3 в пользу "островитян".
Напомним, что все команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проводят оставшиеся матчи в двух городах (Торонто и Эдмонтоне), чтобы минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось, что клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" пожелал скорейшего выздоровления наставнику Милошу Ржиге.