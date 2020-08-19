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Белорусские спортсмены пригрозили Лукашенко не выступать за сборную 

Газета.Ru и ещё 13 2 часа назад
Белорусские спортсмены и работники спортивной отрасли написали открытое письмо президенту страны Александру Лукашенко, сообщает "Прессбол".
Спортсмены потребовали от главы государства признать президентские выборы недействительными "ввиду многочисленных фактов фальсификаций и давления на избирательные комиссии", освободить граждан, задержанных во время демонстраций, и реабилитировать всех политических заключенных.
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Авторы письма также призвали наказать виновных в избиении и издевательствах над демонстрантами.
Обращение подписали 110 человек. В случае невыполнения требований они намерены отказаться от выступления за сборную.
После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами. Согласно официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
Для подавления протестов были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур.
Ранее глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что организация будет стремиться провести чемпионат мира 2021 года в Минске и Риге.
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Хоккей , Видео , Прочее , Рене Фазель , Александр Лукашенко
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