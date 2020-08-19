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Белорусские спортсмены и работники спортивной отрасли написали открытое письмо президенту страны Александру Лукашенко , сообщает "Прессбол".

Спортсмены потребовали от главы государства признать президентские выборы недействительными "ввиду многочисленных фактов фальсификаций и давления на избирательные комиссии", освободить граждан, задержанных во время демонстраций, и реабилитировать всех политических заключенных.

Авторы письма также призвали наказать виновных в избиении и издевательствах над демонстрантами.

Обращение подписали 110 человек. В случае невыполнения требований они намерены отказаться от выступления за сборную.

После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами. Согласно официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Для подавления протестов были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур.