Два хоккеиста «Амура» заразились коронавирусом 

Исполнительный директор хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" Александр Филиппенко заявил, что два хоккеиста команды заразились коронавирусом.

"Пока официально подтверждены двое заболевших. Все предписания клуб выполняет, но в любой момент можно ожидать все что угодно", — цитирует Филиппенко ТАСС.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 777 тыс. человек, 14 млн выздоровели. Общее число заболевших превысило 22 млн Ранее сообщалось, что в клубе КХЛ "Сибирь" из Новосибирска выявлено 11 случаев заражения коронавирусом.