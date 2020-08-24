КХЛ внесла изменения в правила взятия ворот 

«Изменений не так много, потому что правила работают. Из основного — теперь шайба всё время должна быть в движении, это направлено на увеличение скорости игры. Если шайба останавливается — следует остановка игры. Если защитник защищающейся команды сдвигает ворота, в которые атакующая команда забивает гол, то после видеопросмотра гол будет засчитан. Речь идёт о реальных возможностях взятия ворот», — приводит слова Анисимова Sport24.