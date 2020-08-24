КХЛ внесла изменения в правила взятия ворот 

Главный арбитр и вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов рассказал об изменениях в правилах в сезоне-2020/21.
«Изменений не так много, потому что правила работают. Из основного — теперь шайба всё время должна быть в движении, это направлено на увеличение скорости игры. Если шайба останавливается — следует остановка игры. Если защитник защищающейся команды сдвигает ворота, в которые атакующая команда забивает гол, то после видеопросмотра гол будет засчитан. Речь идёт о реальных возможностях взятия ворот», — приводит слова Анисимова Sport24.
Он отметил, что в условиях пандемии рукопожатий на льду не будет, однако каких то особых ограничений в общении на льду быть не должно.
«С этого года любые оспаривания решений от арбитра, разговоры о том, что судья — нехороший человек, разговор на повышенных тонах караются двумя минутами. Если игрок продолжает так себя вести, то получает 2+20», — добавил функционер.
Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2020/21 стартует 2 сентября.
Ранее КХЛ утвердила состав дивизионов на сезон-2020/21.