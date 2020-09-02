Букмекеры назвали фаворита стартующего сезона КХЛ 

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Плющев: «Ржига был достаточно артистичным человеком в плане ведения игры и общения»

3 русских хоккеиста все ближе к Кубку Стэнли. Травма Кучерова не помешала «Тампе» дожать «Бостон» на 94-й минуте

4 русских гола в матче НХЛ! У «Колорадо» начал забивать Ничушкин, но Гурьянов почти вывел «Даллас» в финал Запада