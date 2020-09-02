Букмекеры назвали фаворита стартующего сезона КХЛ 

2 сентября откроется сезон Континентальной хоккейной лиги 2020/21. Аналитики БК оценили шансы клубов завоевать Кубок Гагарина.
Главным фаворитом турнира эксперты считают ХК ЦСКА. Трофей армейцев оценивается коэффициентом 3.20.
Вторым идет «Ак Барс» с коэффициентом 5.50.
Замыкает тройку потенциальных победителей ХК СКА (6.00).
Далее следуют «Авангард» (8.00), московское «Динамо» (9.00), «Салават Юлаев» (10.00) и магнитогорский «Металлург» (12.00).
Любители больших коэффициентов могут поставить на то, что Кубок Гагарина достанется рижскому «Динамо» или «Северстали». Чемпионство обоих клубов котируется за 200.00 (см. все котировки на КХЛ 2020/21).
Турнир стартует 2 сентября матчем ЦСКА — «АК Барс».