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Ушёл из жизни бывший главный тренер «Спартака» и СКА Милош Ржига 

Чемпионат.com и ещё 15 50 минут назад
Ушёл из жизни Милош Ржига
Фото: РИА Новости
Ушё из жизни бывший главный тренер сборной Чехии Милош Ржига, информирует чешское издание isport.blesk.cz. 61-летний специалист находился в Институте клинической и экспериментальной медицины в Праге. Ранее сообщалось, что в последние несколько недель состояние здоровье специалиста резко ухудшилось, однако конкретная причина госпитализации не раскрывалось.
В России Ржига известен по работе в «Химике», «Спартаке», «Атланте» и СКА. Под руководством Ржиги сборная Чехии дошла до полуфинала прошлого чемпионата мира, однако завоевать медали команде не удалось. В матче за третье место чехи проиграли сборной России. В мае этого года сообщалось, что чех может возглавить «Барыс».
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Хоккей , Милош Ржига , Спартак , СБОРНАЯ РОССИИ , СКА
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