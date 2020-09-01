Названа причина смерти тренера Милоша Ржиги 

Причиной смерти известного чешского тренера Милоша Ржиги стало варикозное расширение вен, перетекшое в тромбофлебит, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на свой источник.
Во вторник стало известно, что Ржига скончался на 62-м году жизни. Специалист работал с подмосковным "Атлантом", московским "Спартаком", петербургским СКА и омским "Авангардом", а также являлся тренером братиславского "Слована".
Ранее чешские СМИ сообщали, что Ржига, до недавнего времени возглавлявший национальную команду Чехии, был госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Сообщалось, что тренер ранее испытывал боли в животе, но затем его состояние здоровья резко ухудшилось.
Позже во вторник многолетний помощник чешского тренера Андрей Потайчук заявил, что Ржига не подавал проблем со здоровьем и был полон желания возглавить один из клубов Континентальной хоккейной лиги.
Перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между ярославским "Локомотивом" и московским "Спартаком", который пройдет 3 сентября, будет проведена минута молчания в память о Милоше Ржиге.