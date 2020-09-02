Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
29 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Спартак М
Спартак М
2 1
Арсенал Арсенал
Химки
Химки
1 1
Ротор Ротор
30 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Уфа
Уфа
1 1
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
0 0
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
2 2
Тамбов Тамбов

Российский хоккеист умер в 16 лет 

Lenta.ru 7 часов назад
Российский хоккеист нелепо погиб в 16 лет
Фото: РИА Новости
В Москве умер 16-летний российский хоккеист. Об этом сообщает МК в своем Telegram-канале.
По информации источника издания, подросток, имя которого не называется, скончался в столичном НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Причиной смерти стала травма, которую хоккеист получил во время тренировки на даче. Спортсмен выполнял упражнения на турнике, но снаряд не выдержал. Подросток упал и ударился головой о бетонный пол.
В больнице хоккеист впал в кому, перенес операцию и неделю провел в реанимации, однако спасти его жизнь не удалось. Игрок выступал в молодежном составе московского «Динамо» и считался перспективным.
14 августа сообщалось, что 18-летний британский боксер Коул Кершоу был убит в результате перестрелки в городе Бэри. Полиция инициировала расследование.
Последние новости
У выигравшей от коронавируса страны начались проблемы У выигравшей от коронавируса страны начались проблемы Немецкие врачи нашли следы «Новичка» в организме Навального Немецкие врачи нашли следы «Новичка» в организме Навального Германия обсудит санкции против России из-за следов «Новичка» у Навального Германия обсудит санкции против России из-за следов «Новичка» у Навального
Хоккей , Динамо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Павлом Буре
Что стало с Павлом Буре
Десять юных футболистов погибли от удара молнии
Десять юных футболистов погибли от удара молнии
«Величайшее предательство»: Месси уходит за €700 млн
«Величайшее предательство»: Месси уходит за €700 млн
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
02:45
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
Теннис
Загитова фактически завершила карьеру
04:26
Загитова фактически завершила карьеру
Фигурное катание
Ушёл из жизни Милош Ржига
01:20
Ушёл из жизни Милош Ржига
Хоккей
Российский биатлонист присвоил золото Олимпиады
00:17
Российский биатлонист присвоил золото Олимпиады
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение