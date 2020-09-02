Российский хоккеист нелепо погиб в 16 лет

В Москве умер 16-летний российский хоккеист. Об этом сообщает МК в своем Telegram-канале.

По информации источника издания, подросток, имя которого не называется, скончался в столичном НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Причиной смерти стала травма, которую хоккеист получил во время тренировки на даче. Спортсмен выполнял упражнения на турнике, но снаряд не выдержал. Подросток упал и ударился головой о бетонный пол.

В больнице хоккеист впал в кому, перенес операцию и неделю провел в реанимации, однако спасти его жизнь не удалось. Игрок выступал в молодежном составе московского «Динамо» и считался перспективным.

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