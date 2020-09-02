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Третьяк: игра ЦСКА обеднела без хоккеиста Капризова 

ТАСС 1 час назад
Третьяк: игра ЦСКА обеднела без Капризова
Фото: ТАСС
Игра московского ЦСКА обеднела после ухода нападающего Кирилла Капризова, но армейцы создали много моментов в матче за Кубок Открытия сезона-2020/21 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского "Ак Барса". Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
Встреча завершилась победой "Ак Барса" в овертайме со счетом 3:2. В межсезонье ЦСКА покинули десять хоккеистов, в числе которых лучший снайпер двух последних регулярных чемпионатов КХЛ Кирилл Капризов.

"Может быть, без Капризова ЦСКА и обеднел, но сегодня команда имела много моментов, больше чем "Ак Барс". Понравилось, как действовали молодые нападающие ЦСКА [Николай] Голдобин, [Антон] Слепышев, у "Ак Барса" [Дмитрий] Воронков забросил победную шайбу, — сказал Третьяк. — Единственное — Артем Блажиевский очень сильно подвел ЦСКА: два удаления из ничего, и ЦСКА пропустил две шайбы. Я понимаю, когда игрок удаляется, если есть опасный момент, но это абсолютно неоправданные нарушения".

"Хоккеисты сегодня не разочаровали, была хорошая игра, много опасных моментов, хорошие скорости. Я получил удовольствие от игры. Хоккей был очень интересный: и буллит, и овертайм, и хороший накал борьбы", — добавил президент ФХР.
Ворота ЦСКА в матче с "Ак Барсом" защищал Александр Шарыченков. В межсезонье команду покинул голкипер Илья Сорокин. "Сегодня Шарыченков неплохо играл. Оба вратаря неплохо действовали", — заключил Третьяк.
В следующем матче ЦСКА дома сыграет с "Сочи", а "Ак Барс" также на домашней площадке примет подольский "Витязь". Обе встречи пройдут 4 сентября.
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Комментарии
Хоккей , Илья Сорокин , Кирилл Капризов , Александр Шарыченков , Артем Блажиевский , Владислав Третьяк , ЦСКА
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