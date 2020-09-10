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Голкипер «Тампы» Андрей Василевский подпрыгнул, реагируя на победный гол Никиты Кучерова 

Чемпионат.com и ещё 32 8 часов назад
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский подпрыгнул, реагируя на победный гол Никиты Кучерова
Фото: Чемпионат.com
В Эдмонтоне состоялся второй матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу одержали номинальные хозяева площадки игроки «Тампы» — 2:1. Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Лайтнинг». На последней минуте встречи при счёте 1:1 российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил передачу от противоположного борта и мощным броском поразил ворота соотечественника Семёна Варламова, защищавшего ворота «Айлендерс», после чего голкипер «молний» Андрей Василевский эмоционально отреагировал на точный бросок Никиты.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L. P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте NHL GIFs.
Третья встреча серии между этими командами состоится в субботу, 12 сентября. Начало — в 3:00 мск.
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Хоккей , Семен Варламов , Андрей Василевский , Никита Кучеров
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