Голкипер «Тампы» Андрей Василевский подпрыгнул, реагируя на победный гол Никиты Кучерова 

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В Эдмонтоне состоялся второй матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу одержали номинальные хозяева площадки игроки «Тампы» — 2:1. Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Лайтнинг». На последней минуте встречи при счёте 1:1 российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил передачу от противоположного борта и мощным броском поразил ворота соотечественника Семёна Варламова , защищавшего ворота «Айлендерс», после чего голкипер «молний» Андрей Василевский эмоционально отреагировал на точный бросок Никиты.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L. P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте NHL GIFs.

Третья встреча серии между этими командами состоится в субботу, 12 сентября. Начало — в 3:00 мск.