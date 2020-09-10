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Победный гол Кучерова за 9 секунд до конца матча принес «Тампе» вторую победу в серии «Айлендерс» 

Sport24 7 часов назад
В ночь на 10 сентября (мск) состоялся второй матч финала плей-офф Восточной конференции НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча закончилась победой «молний» со счетом 2:1.
Автором победной шайбы за 9 секунд до конца матча стал нападающий Никита Кучеров. Еще один гол за «Тампу» забил Виктор Хедман. Голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков из 28, защитник Михаил Сергачев очков не набрал.
У «Айлендерс» отличился Мэтт Мартин после передачи Ника Ледди. Голкипер Семен Варламов сделал 19 сэйвов.
Эта победа позволила «Тампе» увеличить преимущество в серии — 2-0. Следующий матч пройдет в 12 сентября, начало — в 03:00 мск.
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Хоккей , Видео , Михаил Сергачев , Семен Варламов , Андрей Василевский , Мэтт Мартин , Никита Кучеров , Виктор Хедман
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