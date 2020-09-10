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В ночь на 10 сентября (мск) состоялся второй матч финала плей-офф Восточной конференции НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча закончилась победой «молний» со счетом 2:1.

Эта победа позволила «Тампе» увеличить преимущество в серии — 2-0. Следующий матч пройдет в 12 сентября, начало — в 03:00 мск.