В ночь на 10 сентября (мск) состоялся второй матч финала плей-офф Восточной конференции НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча закончилась победой «молний» со счетом 2:1.
Автором победной шайбы за 9 секунд до конца матча стал нападающий Никита Кучеров. Еще один гол за «Тампу» забил Виктор Хедман. Голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков из 28, защитник Михаил Сергачев очков не набрал.
У «Айлендерс» отличился Мэтт Мартин после передачи Ника Ледди. Голкипер Семен Варламов сделал 19 сэйвов.
Эта победа позволила «Тампе» увеличить преимущество в серии — 2-0. Следующий матч пройдет в 12 сентября, начало — в 03:00 мск.