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«Тампа» сравняла счет в финале Кубка Стэнли против «Далласа» 

ТАСС и ещё 26 4 часа назад
«Тампа» сравняла счет в финале Кубка Стэнли против «Далласа»
Фото: РИА Новости
"Даллас" проиграл "Тампе" во втором матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:3.
Шайбы в составе победителей забросили Брэйден Пойнт (12-я минута), Ондржей Палат (15) и Кевин Шаттенкирк (16). У проигравших отличились Джо Павелски (35) и Маттиас Янмарк (46).
Нападающий "Тампы" Никита Кучеров провел на площадке 17 минут 37 секунд, сделал шесть бросков, два силовых приема и две результативных передачи. Россиянин укрепил свое лидерство в списке лучших бомбардиров плей-офф — 28 (6 голов + 22 передачи) очков. В активе защитника команды Михаила Сергачева два броска, три силовых приема и три блока за 21 минуту на льду. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский совершил 27 сейвов.
Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов отметился двумя результативными передачами. На его счету теперь 17 (8+9) очков в текущем плей-офф. Форвард Денис Гурьянов провел на площадке 13 минут, нанес один бросок и сделал шесть силовых приемов. Голкипер команды Антон Худобин совершил 28 сейвов.
Лучшим игроком матча стал защитник "Тампы" Виктор Хедман. Второй звездой был признан Кучеров, третьей звездой — защитник "Далласа" Джон Клингберг.
О финалистах
"Тампа" играет в финале Кубка Стэнли впервые с 2015 года, тогда команда уступила "Чикаго" со счетом 2-4 в серии. В 2004 году клуб выиграл трофей, победив в решающем противостоянии "Калгари" (4-3). "Даллас" последний раз пробивался в финал плей-офф НХЛ в 2000 году, в том сезоне клуб уступил "Нью-Джерси" (2-4). В активе команды есть один трофей Кубка Стэнли, завоеванный в 1999 году.
Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей. Финальная серия Кубка Стэнли проводится на арене в Эдмонтоне. Счет в решающем противостоянии стал равным — 1-1. Следующий матч пройдет в ночь на 24 сентября (начало — 03:00 мск).
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Комментарии
Хоккей , Маттиас Янмарк , Денис Гурьянов , Михаил Сергачев , Александр Радулов , Кевин Шаттенкирк , Джон Клингберг , Антон Худобин , Андрей Василевский , Никита Кучеров , Виктор Хедман
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