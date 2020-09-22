«Тампа» сравняла счет в финале Кубка Стэнли против «Далласа» 

"Даллас" проиграл "Тампе" во втором матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:3.

Шайбы в составе победителей забросили Брэйден Пойнт (12-я минута), Ондржей Палат (15) и Кевин Шаттенкирк (16). У проигравших отличились Джо Павелски (35) и Маттиас Янмарк (46).

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров провел на площадке 17 минут 37 секунд, сделал шесть бросков, два силовых приема и две результативных передачи. Россиянин укрепил свое лидерство в списке лучших бомбардиров плей-офф — 28 (6 голов + 22 передачи) очков. В активе защитника команды Михаила Сергачева два броска, три силовых приема и три блока за 21 минуту на льду. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский совершил 27 сейвов.

О финалистах

"Тампа" играет в финале Кубка Стэнли впервые с 2015 года, тогда команда уступила "Чикаго" со счетом 2-4 в серии. В 2004 году клуб выиграл трофей, победив в решающем противостоянии "Калгари" (4-3). "Даллас" последний раз пробивался в финал плей-офф НХЛ в 2000 году, в том сезоне клуб уступил "Нью-Джерси" (2-4). В активе команды есть один трофей Кубка Стэнли, завоеванный в 1999 году.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей. Финальная серия Кубка Стэнли проводится на арене в Эдмонтоне. Счет в решающем противостоянии стал равным — 1-1. Следующий матч пройдет в ночь на 24 сентября (начало — 03:00 мск).