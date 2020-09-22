В российском хоккее разгорелся громкий скандал

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В отношении старшего администратора "Металлурга" Виктора Сухова ведется уголовное преследование по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий).

Эта услуга, как уточняет источник, обошлась хоккеистам в 100 тыс. рублей каждому.