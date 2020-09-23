«КХЛ превратилась в рассадник китайской заразы» 

«В КХЛ внимание в последние дни приковывают не столько матчи, сколько новости о состоянии здоровья игроков. Эпидемия (коронавирусной инфекции. — Прим. ред.) накрыла лигу со страшной силой», — сообщил сегодня «Советский спорт»