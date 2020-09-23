«КХЛ превратилась в рассадник китайской заразы» 

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) превращается в рассадник коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает «Советский спорт».
Регулярный чемпионат КХЛ, как сообщал «Рамблер», стартовал 2 сентября. В настоящее время первое место в таблице занимает «Авангард», второе — «Автомобилист», третье — «Ак Барс». Все три клуба набрали по 14 очков.
«В КХЛ внимание в последние дни приковывают не столько матчи, сколько новости о состоянии здоровья игроков. Эпидемия (коронавирусной инфекции. — Прим. ред.) накрыла лигу со страшной силой», — сообщил сегодня «Советский спорт»
Согласно последним данным, в «Локомотиве» (Ярославль) заразились 30 человек, в СКА и «Динамо» (Рига) — по 10 человек, в «Салавате Юлаеве» — трое. СКА просит перенести матч с «Ак Барсом», рижское «Динамо» ушло на карантин до 5 октября, ярославский «Локомотив» сообщил, что не примет участие в ближайших матчах, «Барыс» находится на 14-дневной изоляции, «Йокерит» только что после нее вернулся.
«Полное ощущение, что КХЛ превратилась в настоящий рассадник китайской заразы. Чемпионат надо срочно останавливать и решать, как играть дальше», — сообщает «Советский спорт».