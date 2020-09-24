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«Слишком много нервов, слишком мало власти». О первом опыте и будущем тренера Романа Ротенберга 

Sport24 3 часа назад
«Слишком много нервов, слишком мало власти»
Фото: Александр Мысякин, Sport24
Если честно, сам до конца не понимаю, как относиться ко вчерашнему перформансу Ротенберга.
Вот отбитые хейтеры Романа Борисовича пишут, мол, «сам себя назначил» или «взял игрушку поиграться». Но ведь сделать это можно было в куда более благоприятные, отнюдь не ковидные, времена. Выйти к журналистам на белом коне после 5:0 с «Амуром». Ну красота же? Не то что 1:4 от «Сибири» дома в Ледовом. Это был поступок.
И, вроде бы, мы все понимаем, что увидеть Ротенберга на скамейке было лишь вопросом времени. Постепенное снижение значимости главного тренера в сборной и СКА происходило не просто так. Чем дальше от Знарка — тем меньше харизмы и свободы. «Все всё понимают». Роман получал диплом ВШТ, интересовался продвинутой статистикой, общался с умными людьми.
Хочется обвинить «вице_президента_всего_на_свете» и «главу_штаба_всех_команд» в банальном удовлетворении личных амбиций, но ведь спускались в разные годы на лавку Гросс, Сафронов, Яковенко и Жамнов. Алексей Юрич и вовсе дорос до Олимпиады и подсказок Знарку в решающие моменты финала с немцами, хотя до сих пор открещивается от регулярной тренерской работы.
А вот пассажей коллег о том, что «Ротенберг сделал шоу», не очень понимаю. Роман Борисович что, планшетку кидал? Факи вип-ложам показывал в стиле Назарова? Или хотя бы пришёл на пресс-конференцию? Нет, туда, как на обязаловку, отправили несчастного Козырева. Да, новое амплуа Ротенберга обсуждали весь день, но только потому, что еще в обед мы Sport24 дал эту новость инсайдом. В СКА молчали как партизаны.
Трудно судить по одному матчу, что за тренер Ротенберг. Да и не тренер он, судя по заявке, а глава штаба. С наушником в ухе, на связи с аналитиками. Как-то раз он очень забавно буквально за рукав притащил Козырева к одному из молодых игроков. Нутро начальника все-таки пробилось наружу.
Интереснее всего, конечно, во что это выльется. Не очень то верится, что Ротенберг, целенаправленно стремившийся к тренерской работе, забросит все после первого же поражения. Представить, что Роман Борисович, напротив, оставит все свои посты и займётся исключительно тренерством, тоже не могу. Слишком много нервов и слишком мало власти. Скорее, можно спрогнозировать сценарий Жамнова и роль «тренера на усиление». Или «тренера по настроению». Кому как угодно.
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Комментарии
Хоккей , Статьи , Роман Ротенберг , СКА
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