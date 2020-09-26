В матче МХЛ произошло 29 драк 

Все новости на карте

В матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) между «Амурскими тиграми» и «Сахалинскими акулами» произошло 29 драк.

Об этом сообщает пресс-служба турнира. Обе команды в сумме заработали 104 минуты штрафного времени.

Первое дальневосточное дерби сезона между @hcamurtigers и @hc_sakh_sharks получилось абсолютно бескомпромиссным 🔥 29 драк и 104 штрафных минут 💪🏻#ЛигаСильных pic.twitter.com/wFLg4O4xzp— Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) September 26, 2020 Встреча завершилась со счётом 5:2.