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Овечкин оценил возможность побить рекорд Гретцки 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
Овечкин оценил возможность побить рекорд Гретцки
Фото: Reuters
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в эфире «Матч ТВ» оценил возможность побить рекорд лучшего снайпера в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйна Гретцки.
Хоккеист заявил, что ему нужно превзойти достижение канадца по количеству заброшенных шайб в НХЛ, однако сделать это будет тяжело.

«Поживем — увидим», — посчитал он.

Спортсмен также поздравил российских игроков «Тампа-Бэй Лайтнинг» с победой в Кубке Стэнли-2020.
В апреле Гретцки рассказал об отношении к Овечкину. Он заявил, что его поразило желание россиянина постоянно становиться лучше.
В данный момент на счету 35-летнего Овечкина 706 шайб в рамках НХЛ. Он занимает восьмое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Рекорд Гретцки — 894 результативных броска.
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он приводил «Кэпиталс» к победе в Кубке Стэнли в 2018 году.
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