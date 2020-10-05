Овечкин оценил возможность побить рекорд Гретцки 

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Хоккеист заявил, что ему нужно превзойти достижение канадца по количеству заброшенных шайб в НХЛ, однако сделать это будет тяжело.

«Поживем — увидим», — посчитал он.

Спортсмен также поздравил российских игроков «Тампа-Бэй Лайтнинг» с победой в Кубке Стэнли-2020.

В апреле Гретцки рассказал об отношении к Овечкину. Он заявил, что его поразило желание россиянина постоянно становиться лучше.

В данный момент на счету 35-летнего Овечкина 706 шайб в рамках НХЛ. Он занимает восьмое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Рекорд Гретцки — 894 результативных броска.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он приводил «Кэпиталс» к победе в Кубке Стэнли в 2018 году.