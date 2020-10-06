Хоккеист ЦСКА забросил шайбу с закрытыми глазами

Защитник московского ЦСКА Михаил Науменков забросил победную шайбу в ворота "Динамо" в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с закрытыми глазами. Об этом Науменков рассказал журналистам.
Во вторник ЦСКА на своем льду обыграл "Динамо" со счетом 2:0. Науменков открыл счет, забросив свою первую шайбу за 552 дня.
"Глаза закрыл, бросил. Саня (нападающий ЦСКА Александр Попов — прим. ТАСС) хорошо сыграл, набрал скорость, потом отдал пас, [Андрей] Светлаков мне скинул шайбу, и я бросил. Этот гол как бонус. Стараюсь делать свою работу, главное не пропустить", — отметил Науменков.
Второй раз в сезоне вратарь ЦСКА Александр Шарыченков не пропустил ни одной шайбы. "В меньшинстве здорово отыграли, Саня красавец, сыграл "на ноль". В конце тащил невероятные шайбы. Мы его поддерживаем всей командой", — сказал Науменков.
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин сообщил, что другой вратарь команды Ларс Юханссон поедет с командой на ближайшую выездную серию, но участия в играх принимать не будет. "Саня (Александр Шарыченков — прим. ТАСС) здорово воспользовался своим шансом, который ему предоставила судьба. Хочу подчеркнуть его заслугу и всех ребят, которые помогают ему", — подчеркнул Никитин.
ЦСКА лидирует в таблице Западной конференции с 23 очками в 13 матчах. "Динамо" с 15 очками идет четвертым. В следующем матче армейцы 10 октября сыграют в Уфе с "Салаватом Юлаевым", бело-голубые в тот же день встретятся в гостях с ярославским "Локомотивом".