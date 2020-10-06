Хоккеист ЦСКА забросил шайбу с закрытыми глазами

"Глаза закрыл, бросил. Саня (нападающий ЦСКА Александр Попов — прим. ТАСС) хорошо сыграл, набрал скорость, потом отдал пас, [Андрей] Светлаков мне скинул шайбу, и я бросил. Этот гол как бонус. Стараюсь делать свою работу, главное не пропустить", — отметил Науменков.