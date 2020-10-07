Буре порадовался за россиян на драфте НХЛ 

"Это очень хороший результат! В хоккее всегда были и есть российские таланты — это еще раз доказывает то, что хоккей у нас есть и развивается. И в каждом поколении есть талантливая молодежь, которая может превратиться в звезд. "Нэшвилл" выбрал Аскарова под 11-м номером? В последнее время у нас немало хороших голкиперов. Ничего не вижу такого в том, что выбрали первым из наших именно вратаря. Наши стражи ворот во многих российских командах и за океаном лучшие", — приводит слова Буре ТАСС.