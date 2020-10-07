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Буре порадовался за россиян на драфте НХЛ 

Газета.Ru и ещё 78 7 часов назад
Буре порадовался за россиян на драфте НХЛ
Фото: ТАСС
Легенда отечественного хоккея Павел Буре порассуждал о первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 2020.
Напомним, что во второй раз за три года в первом раунде были выбраны сразу четыре хоккеиста из России.

"Это очень хороший результат! В хоккее всегда были и есть российские таланты — это еще раз доказывает то, что хоккей у нас есть и развивается. И в каждом поколении есть талантливая молодежь, которая может превратиться в звезд. "Нэшвилл" выбрал Аскарова под 11-м номером? В последнее время у нас немало хороших голкиперов. Ничего не вижу такого в том, что выбрали первым из наших именно вратаря. Наши стражи ворот во многих российских командах и за океаном лучшие", — приводит слова Буре ТАСС.

Ранее Аскаров превзошел достижение вратаря "Тампы" Василевского.
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Хоккей , Прочее , Павел Буре , ИТАР-ТАСС
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