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Лундквист прокомментировал свой переход в «Вашингтон» 

Спорт РИА Новости и ещё 20 6 часов назад
Лундквист прокомментировал свой переход в «Вашингтон»
Фото: © Andre Ringuette/Freestyle Photo
Олимпийский чемпион 2006 года, чемпион мира 2017 года в составе сборной Швеции по хоккею вратарь Хенрик Лундквист заявил, что после перехода в "Вашингтон Кэпиталз" впереди у него новый путь с одной поставленной целью.
"Вашингтон" в пятницу на своем официальном сайте объявил о подписании годичного контракта с 38-летним шведом, который в течение 15 предыдущих сезонов играл за "Нью-Йорк Рейнджерс". По условиям контракта Лундквист заработает 1,5 миллиона долларов.

"Начинается новый путь с одной целью. Я очень рад и благодарен за возможность присоединиться к "Вашингтону". До скорой встречи, Вашингтон", — написал Лундквист в своем микроблоге в Twitter.

"Есть очень много вещей, которые заставили меня принять это решение (стать игроком "Вашингтона"), начиная с шанса на победу. Я думаю, на этом этапе моей карьеры, это самый важный момент. Я хочу, чтобы у меня был шанс выиграть. Я знаю некоторых парней из команды. Я играл против многих ребят на протяжении стольких лет, и я их очень уважаю. Я рад принять этот новый вызов", — цитирует Лундквиста сайт НХЛ.
В составе "Нью-Йорк Рейнджерс" Лундквист провел 887 матчей (459 победных) в регулярных чемпионатах НХЛ. В конце сентября швед стал неограниченно свободным агентом, после того как "Рейнджерс" выкупили последний год его контракта.
"Хенрик — один из величайших вратарей в истории НХЛ, и мы рады, что он присоединился к нашей команде, — сказал генеральный менеджер "Кэпиталз" Брайан Маклеллан. — Он поможет нашей команде бороться за чемпионство. Мы считаем, что он идеально подходит нашей команде и будет руководить нашими молодыми вратарями".
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Хоккей , Хенрик Лундквист , Брайан Маклеллан
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