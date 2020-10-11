Ничушкин продлил контракт с «Колорадо»

"Колорадо Эвеланш" подписал новый контракт с российским форвардом Валерием Ничушкиным, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Соглашение с 25-летним нападающим рассчитано на два года, финансовые детали сделки не разглашаются.

Ничушкин выступает за "Эвеланш" с 2019 года, ранее хоккеист защищал цвета "Даллас Старз". В минувшем сезоне россиянин набрал 27 очков (13 шайб и 14 результативных передач) в 65 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а также забросил две шайбы и отдал одну передачу в 15 встречах плей-офф.