Главный тренер «Динамо» Крикунов успешно перенес операцию 

"После дополнительного медицинского обследования было принято решение о немедленной операции, — сказал Кровопусков. — Могу сообщить, что сама операция прошла успешно и без осложнений. Владимир Васильевич на несколько дней задержится в клинике в Санкт-Петербурге, после чего вернется в Москву и присоединится к команде. Еще раз хочу пожелать Владимиру Крикунову скорейшего выздоровления и возвращения на тренерский мостик".