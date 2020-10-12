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Главный тренер «Динамо» Крикунов успешно перенес операцию 

Спорт РИА Новости и ещё 26 5 часов назад
Главный тренер «Динамо» Крикунов успешно перенес операцию
Фото: Спорт РИА Новости
Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов успешно перенес операцию, сообщается в Telegram-канале хоккейного клуба.
Ранее в понедельник генеральный директор "Динамо" Евгений Кровопусков сообщил, что Крикунов пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ с петербургским СКА из-за болезни. После прилета в Санкт-Петербург 70-летний специалист почувствовал недомогание. По результатам первичного обследования у Крикунова был диагностирован острый аппендицит.

"После дополнительного медицинского обследования было принято решение о немедленной операции, — сказал Кровопусков. — Могу сообщить, что сама операция прошла успешно и без осложнений. Владимир Васильевич на несколько дней задержится в клинике в Санкт-Петербурге, после чего вернется в Москву и присоединится к команде. Еще раз хочу пожелать Владимиру Крикунову скорейшего выздоровления и возвращения на тренерский мостик".

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Хоккей , Владимир Крикунов , Динамо , СКА
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