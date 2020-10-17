«Я прощалась с жизнью, таблетки не помогали»

Весной 2004-го Павел Буре утверждал, что девушки у него нет, а о женитьбе он и вовсе не задумывается:

«Вообще мало кто вам сможет действительно подтвердить, что я где-то когда-то был вдвоем с девушкой, потому что девушки у меня нет. Если у меня будет официальная girl-friend, то я об этом сам заявлю. Но я пока ни о чем таком не говорил. Мой брат — идеальный муж во всем: и по отношению к жене, и по отношению к детям. Я тоже таким стану когда-нибудь, но это будет явно не сейчас. Потому что сейчас я пока не готов и не хочу устраивать свою семейную жизнь. И дело здесь не в том, что девушки нет достойной, а в моем внутреннем состоянии. К свадьбе, к созданию семьи я подхожу очень серьезно, считаю, что лучше подождать, чем ошибиться».

Но уже в сентябре того же года вся страна обсуждала его роман с моделью Евгенией Лаповой. Уроженка Новосибирска с детства выигрывала различные конкурсы красоты — «Леди Юность-98», «Модель года», «Мисс Красоты», «Сибирская красавица», «Мисс Юная России», «Королева клубов России». Но большая популярность пришла к девушке после победы на «Мисс Бикини Мира» в Ливане, где она стала лучшей, несмотря на украденный из отеля купальник:

«Жене это приятных эмоций, естественно, не добавило. Понимаете, соперницы изначально считали ее фавориткой, потому и пытались вывести из игры такими вот способами. Но у них ничего не получилось. Евгению нарядили в купальник на два размера больше и дали ленту с надписью «Санкт-Петербург» вместо «Сибирь». Но даже в таком «наряде» она оказалась лучше всех! Женя, услышав о том, что она победила, даже не смогла самостоятельно выйти за наградой: ее вели под руки. Настолько неожиданным был этот успех», — рассказывала директор модельного агентства, в котором работала Лапова Татьяна Шацкая.

В мае 2004-го Евгения посетила концерт «Фабрики звезд» в «Олимпийском», в VIP-зоне было очень душно и они с подругой вышли подышать свежим воздухом на улице. Там-то и случилось ее знакомство с Буре — их попросили сфотографироваться вместе для архива «Фабрики». Модель и хоккеист обменялись номерами телефонов, а уже на следующий день Павел приехал за девушкой на своем Mercedes с номером 010 (под этим номером он играл в НХЛ). Пара заехала за мамой Буре и отправилась на день рождения Бари Алибасова — этот день можно считать официальной датой начала их отношений.

«Павел познакомил меня с мамой, — рассказывает Евгения, — а когда мы приехали на день рождения к Бари Алибасову, мама Павла вдруг отвела его в сторону и стала что-то выговаривать. Я думала, что она ему читает нотацию за то, что он приехал со мной. Но когда Павел вернулся, он был в шоке: оказалось, что я маме понравилась с первого взгляда. Мы с Татьяной Львовной не расставались весь вечер и с тех пор подружились».

Павел познакомил девушку со всеми друзьями, но их роман получился недолгим. Спустя годы Евгения так рассказывала о расставании:

«Павел прекрасно ко мне относился, но не говорил, что нас ждет дальше. Мы практически не ссорились, но чувства начали угасать. По местам все расставил случай: меня пригласили в Лондон на какую-то съемку, а Паша как раз засобирался в Майами, у него там квартира. Он проводил меня в аэропорт, пожелал удачи. Некоторое время мы перезванивались, но потом звонки стали все реже. Встретились примерно через месяц в Москве на какой-то вечеринке — а поговорить уже было не о чем, как будто чужие люди… Вскоре после нашего расставания Паша начал встречаться с новой девушкой, Алиной, на которой сейчас женился. Я рада за них. Паша хороший человек и достоин счастья, а Татьяна Львовна давно мечтает о внуках».

Делилась Лапова и подробностями удивительной истории — однажды хоккеист в буквальном смысле слова спас ей жизнь: