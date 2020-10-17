Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
17 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Зенит
Зенит
14:00
Сочи Сочи
Краснодар
Краснодар
16:30
Рубин Рубин
Локомотив М
Локомотив М
16:30
Уфа Уфа
17 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
14:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
17:00
Атлетико М Атлетико М
Реал Мадрид
Реал Мадрид
19:30
Кадис Кадис
17 октября

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Герта
Герта
16:30
Штутгарт Штутгарт
Фрайбург
Фрайбург
16:30
Вердер Вердер
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
17 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Ливерпуль Ливерпуль
Челси
Челси
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
19:30
Арсенал Арсенал
18 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ротор
Ротор
14:00
Тамбов Тамбов
Арсенал
Арсенал
14:00
Урал Урал
ЦСКА
ЦСКА
16:30
Динамо М Динамо М
18 октября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Эйбар
Эйбар
13:00
Осасуна Осасуна
Атлетик Б
Атлетик Б
15:00
Леванте Леванте
Вильярреал
Вильярреал
17:00
Валенсия Валенсия
18 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Шальке-04
Шальке-04
19:00
Унион Унион
18 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
14:00
Фулхэм Фулхэм
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
16:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
19 октября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
19:30
Бёрнли Бёрнли
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
22:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
23 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эльче
Эльче
22:00
Валенсия Валенсия
23 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
21:30
Кёльн Кёльн
23 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
22:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед

«Я прощалась с жизнью, таблетки не помогали». Страшная история актрисы Лаповой 

Sport24
«Я прощалась с жизнью, таблетки не помогали»
Фото: Sport24
Павел Буре долгие годы оставался одним из самых завидных женихов России. В разное время хоккеисту приписывали романы с Анной Курниковой, Машей Кравцовой, Ксенией Собчак, Катей Лель, Ириной Салтыковой. Какие-то из них были на самом деле, какие-то существовали только в фантазиях журналистов и поклонников спортсмена. А вот еще об одной девушке Буре вспоминают гораздо реже — речь об актрисе Евгении Лаповой. Их отношения получились недолгими, но очень яркими.
Весной 2004-го Павел Буре утверждал, что девушки у него нет, а о женитьбе он и вовсе не задумывается:

«Вообще мало кто вам сможет действительно подтвердить, что я где-то когда-то был вдвоем с девушкой, потому что девушки у меня нет. Если у меня будет официальная girl-friend, то я об этом сам заявлю. Но я пока ни о чем таком не говорил. Мой брат — идеальный муж во всем: и по отношению к жене, и по отношению к детям. Я тоже таким стану когда-нибудь, но это будет явно не сейчас. Потому что сейчас я пока не готов и не хочу устраивать свою семейную жизнь. И дело здесь не в том, что девушки нет достойной, а в моем внутреннем состоянии. К свадьбе, к созданию семьи я подхожу очень серьезно, считаю, что лучше подождать, чем ошибиться».

Но уже в сентябре того же года вся страна обсуждала его роман с моделью Евгенией Лаповой. Уроженка Новосибирска с детства выигрывала различные конкурсы красоты — «Леди Юность-98», «Модель года», «Мисс Красоты», «Сибирская красавица», «Мисс Юная России», «Королева клубов России». Но большая популярность пришла к девушке после победы на «Мисс Бикини Мира» в Ливане, где она стала лучшей, несмотря на украденный из отеля купальник:

«Жене это приятных эмоций, естественно, не добавило. Понимаете, соперницы изначально считали ее фавориткой, потому и пытались вывести из игры такими вот способами. Но у них ничего не получилось. Евгению нарядили в купальник на два размера больше и дали ленту с надписью «Санкт-Петербург» вместо «Сибирь». Но даже в таком «наряде» она оказалась лучше всех! Женя, услышав о том, что она победила, даже не смогла самостоятельно выйти за наградой: ее вели под руки. Настолько неожиданным был этот успех», — рассказывала директор модельного агентства, в котором работала Лапова Татьяна Шацкая.

В мае 2004-го Евгения посетила концерт «Фабрики звезд» в «Олимпийском», в VIP-зоне было очень душно и они с подругой вышли подышать свежим воздухом на улице. Там-то и случилось ее знакомство с Буре — их попросили сфотографироваться вместе для архива «Фабрики». Модель и хоккеист обменялись номерами телефонов, а уже на следующий день Павел приехал за девушкой на своем Mercedes с номером 010 (под этим номером он играл в НХЛ). Пара заехала за мамой Буре и отправилась на день рождения Бари Алибасова — этот день можно считать официальной датой начала их отношений.

«Павел познакомил меня с мамой, — рассказывает Евгения, — а когда мы приехали на день рождения к Бари Алибасову, мама Павла вдруг отвела его в сторону и стала что-то выговаривать. Я думала, что она ему читает нотацию за то, что он приехал со мной. Но когда Павел вернулся, он был в шоке: оказалось, что я маме понравилась с первого взгляда. Мы с Татьяной Львовной не расставались весь вечер и с тех пор подружились».

Павел познакомил девушку со всеми друзьями, но их роман получился недолгим. Спустя годы Евгения так рассказывала о расставании:

«Павел прекрасно ко мне относился, но не говорил, что нас ждет дальше. Мы практически не ссорились, но чувства начали угасать. По местам все расставил случай: меня пригласили в Лондон на какую-то съемку, а Паша как раз засобирался в Майами, у него там квартира. Он проводил меня в аэропорт, пожелал удачи. Некоторое время мы перезванивались, но потом звонки стали все реже. Встретились примерно через месяц в Москве на какой-то вечеринке — а поговорить уже было не о чем, как будто чужие люди… Вскоре после нашего расставания Паша начал встречаться с новой девушкой, Алиной, на которой сейчас женился. Я рада за них. Паша хороший человек и достоин счастья, а Татьяна Львовна давно мечтает о внуках».

Делилась Лапова и подробностями удивительной истории — однажды хоккеист в буквальном смысле слова спас ей жизнь:

«Однажды приключилась странная история. Как-то летом, спустя несколько месяцев после знакомства, я вдруг слегла с температурой под сорок. Причем неизвестно из-за чего! Мне кажется, это был какой-то сглаз. Температура держалась