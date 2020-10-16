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Дубль Окулова принёс победу ЦСКА в «армейском» дерби

News.ru
2 часа назад
В поединке двух лидеров Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — «армейских» клубов Москвы и Санкт-Петербурга — сильнее оказалась столичная команда — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).
Дубль Окулова принёс победу ЦСКА в «армейском» дерби
Фото: vk.com/hccskavk.com/hccska
Победу москвичам обеспечили шайба Михаила Науменкова (8-я минута) и дубль Константина Окулова (голы на 38-й и 44-й минутах, оба — в большинстве).
Автором единственной заброшенной шайбы у гостей стал на 17-й минуте Кирилл Марченко, также реализовавший численное преимущество.
ЦСКА одержал первую победу после двух подряд поражений в чемпионате и сравнялся по набранным очкам (по 27 после 17 проведённых игр) во главе общей таблицы КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом».
СКА (23 очка, 18 игр) находится на второй строчке в таблице Западной конференции.
«Автомобилист» добыл свою победу благодаря выигрышу в гостях у нижегородского «Торпедо» в серии буллитов, ранее писал NEWS.ru.
Хоккей,Кирилл Марченко,Константин Окулов,Михаил Науменков,Торпедо,СКА,ЦСКА,
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