«Какие русские? Я белорус»

Пока хоккейная Россия восхищается форвардом «Авангарда» Егором Чинаховым, который дождался шанса в основе родного клуба, ворвался в топ-3 лучших снайперов команды и навел шума на драфте Национальной хоккейной лиги, где очень неожиданно влетел в первый раунд, в хоккейной Белоруссии подрастает свой большой талант. Проспект «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас этим летом был отдан американским клубом в аренду минскогму «Динамо» , и прямо сейчас идет вторым в списке самых забивных форвардов КХЛ до 20 лет. У 19-летнего, 197-сантиметрового и 98 килограммового форварда 4 гола в 14 первых матчах на взрослом уровне.

Все началось 7 сентября, когда Протас в матче с «Салаватом Юлаевым» реализовал большинство минчан броском из правого круга вбрасывания.

15 сентября Алексей забил «Витязю» — воспользовался тем, что защитник подмосковной команды лишился клюшки, а вратарь распластался на льду.

25 сентября в игре с «Автомобилистом» центральный нападающий классно открылся на дальней штанге и дождался идеального паса от Шэйна принса.

Илью Проскурякова. А 11 октября броском с острого угла заставил ошибиться вратаря рижского «Динамо»

Кто же такой Алексей Протас и каковы его шансы однажды сыграть рядом с Александром Овечкиным ? Алексей уехал в Северную Америку в 2018 году. Он подписался в команду Западной хоккейной лиги «Принс-Альберт Райдерс», с которой сходу смог выиграть регулярный чемпионат, а затем и плей-офф.

Пришло предложение — конечно, немножко волновался, не знал, что делать. Где-то хотел остаться, быть ближе к родным, друзьям. Потом мне сказали, что для перспектив это очень большой шанс — нужно им пользоваться. Возможно, это в первый и последний раз. Такое бывает редко. Я подумал пару дней и согласился. Алексей Протас, форвард «Вашингтон Кэпиталз»

В своей первой регулярке в WHL Протас выбил всего 40 очков в 61 матче, а вот в кубковых играх нападающий разошелся не на шутку. Протас набрал 22 балла в 23 играх, без него «Райдерс» могли и не взять второй титул в истории команды, первая победа случилась 34 года назад.

Самый яркий перформанс Протас выдал в полуфинальной серии против «Эдмонтон Ойл Кингз». После четырех игр счет в этом противостоянии был равным, а в двух следующих белорусский форвард отгрузил по хет-трику и затащил свою команду в финал. Один из голов Алексей забил из правого круга вбрасывания, который считается одной из его любимых точек. «Офис Овечкина» в НХЛ знают все, когда-нибудь узнают и «офис Протаса»?

В июне 2019-го в лагере развития «Вашингтона» Протас показал неплохое владение клюшкой, скауты отмечали также его умелое использование своих габаритов. На драфте в Ванкувере «Вашингтон» выбрал его в третьем раунде под общим 91-м номером.

«Я очень рад и горд стать частью «Кэпиталз». Услышать свое имя во время драфта — невероятное ощущение. У меня до сих пор трясутся ноги. Я умный хоккеист с хорошим виденьем площадки. Но мне нужно поработать над катанием и скоростью. С кем из игроков могу себя сравнить? В детстве мне нравился Павел Дацюк. Когда начал расти, стал следить за высокими парнями, такими, как Евгений Малкин. Мне нравится его стиль», — делился Протас эмоциями в день драфта.

А уже вскоре он подписал с «Кэпиталз» трехлетний контракт новичка. Дальше был тренировочный предсезонный лагерь в клубе НХЛ, там Алексей провел очень качественный матч против «Чикаго». Белорус выходил на лед в четвертом звене, вместе с Беком Маленстином и Джо Снайвли, которые уже имели опыт игры в АХЛ, но новичок не выглядел инородным телом в этом сочетании. В начале второго периода Алексей отдал голевой пас на Трэвиса Бойда в большинстве.

Затем забил сам, а в овертайме поучаствовал в победном голе Тома Уилсона . «Вашингтон» победил «Чикаго» со счетом 4:3 ОТ, а тогдашний главный тренер Тодд Рирден остался доволен игрой дебютанта и сказал, что его ждет прекрасное будущее.

«Россиян в «Кэпиталз» много. С Дмитрием Орловым, к примеру, мы в одной группе тренировались несколько дней. Есть еще Саша Алексеев, которого выбрали в первом раунде драфта в прошлом году, и Кристофер Биндулис из Латвии — с ним мы живем вместе. Он тоже говорит по-русски — это облегчает общение. Конечно, это помогает. Я уже перезнакомился со всеми русскими ребятами — все очень классные. Буквально вчера познакомился с Александром Овечкиным. Он дал простой и очень важный совет: «Работай — и все будет супер!», — рассказывал после той игры белорусский нападающий.

В коронавирусном сезоне WHL Протас вышел на совершенно новый уровень статистики — за 58 матчей регулярного чемпионата он набрал 80 очков. Было очевидно, что юниорскую лигу он перерос, «Вашингтону» нужно было продолжать развитие талантливого центра. Делать это в АХЛ пока нельзя — весь североамериканский хоккей стоит на паузе, как минимум, до середины января, а потому в клубе из столицы США выбрали едва ли не единственный из вариантов, отправив Алексея стажироваться в КХЛ.

Что еще известно о Протасе? Из его интервью можно сделать вывод о трепетном отношении к родине:

«Как только начинают путать, поправляю их. Если спрашивают «Где эти русские?», отвечаю: я белорус, какие русские? Что меня удивило, большинство канадцев отличают Беларусь от России, а вот американцы — нет».

А еще в Северной Америке он обзавелся необычным прозвищем — партнеры по « Принс Альберт » называли его Гадюкой. Историю того, как к белорусу приклеился этот никнейм, рассказывал тренер Марк Хабшайд:

«Мы были на тематической вечеринке Дона Черри, на которой все должны были ходить в хоккейных джерси. Только вместо фамилии на спине нужно было написать свое прозвище. У него не было прозвища, мы все называли его просто Алексом. Но члены семьи, в которой жил Протас, решили написать на майке «Viper». Он сразу спросил, что значит это слово. Тогда Алексей еще не так хорошо владел английским, но отлично держался».

Протас точно добавил себе вистов удачным дебютом во взрослом хоккее — в «Вашингтоне» следят за его успехами и наверняка должны быть довольны. Начиная с драфта, Алексея стали рассматривать как человека, который должен вернуть Белоруссию в лучшую лигу мира, за последние полтора месяца он стал к этой цели чуть ближе.