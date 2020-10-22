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НХЛ перенесла "Зимнюю классику" и Матч всех звезд из-за коронавируса

Спорт-Экспрессиещё 4
6 часов назад
Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение перенести на неопределенный срок проведение "Зимней классики" и Матча всех звезд лиги в связи с пандемий коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
НХЛ перенесла "Зимнюю классику" и Матч всех звезд
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Матчи "Зимней классики" традиционно проходят зимой на открытом воздухе. 13-й матч в рамках мероприятия должен был пройти 1 января 2021 года на бейсбольном стадионе "Таргет филд" (Миннеаполис, штат Миннесота) при участии "Миннесоты" и "Сент-Луиса". Матч всех звезд был запланирован на 29-30 января на стадионе "Флориды" - BB&T Center.
"Участие болельщиков в наших мероприятиях является неотъемлемой частью. Из-за неуверенности по поводу возможности проведения мероприятий в присутствии зрителей мы были вынуждены отложить "Зимнюю классику" и Матч всех звезд", - заявил вице-президент НХЛ Стив Мейер.
Отмечается, что данное решение не влияет на старт нового сезона НХЛ, который запланирован на 1 января.
Хоккей,Стив Мейер,
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