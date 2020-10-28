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23 октября
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Эльче
2
—
1
Валенсия
23 октября
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Штутгарт
1
—
1
Кёльн
23 октября
Английская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
0
—
3
Лидс Юнайтед
24 октября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Динамо М
3
—
1
Сочи
Зенит
1
—
2
Рубин
Локомотив М
1
—
2
Ротор
24 октября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Барселона
1
—
3
Реал Мадрид
Севилья
0
—
1
Эйбар
Осасуна
1
—
0
Атлетик Б
24 октября
Бундеслига
3 из 5
Все матчи
Бавария
5
—
0
Айнтрахт Ф
Майнц
2
—
3
Боруссия М
Унион
1
—
1
Фрайбург
24 октября
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
1
—
1
Манчестер Сити
Фулхэм
1
—
2
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
0
—
0
Челси
25 октября
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Урал
0
—
0
Тамбов
Ростов
0
—
2
Химки
Ахмат
3
—
1
Уфа
25 октября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Вальядолид
0
—
2
Алавес
Кадис
0
—
0
Вильярреал
Хетафе
0
—
1
Гранада
25 октября
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
2
—
1
Арминия
Вердер
1
—
1
Хоффенхайм
25 октября
Английская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Саутгемптон
2
—
0
Эвертон
Вулверхэмптон
1
—
1
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
0
—
1
Лестер Сити
26 октября
Российская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
ЦСКА
5
—
1
Арсенал
26 октября
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Леванте
1
—
1
Сельта
26 октября
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Байер
3
—
1
Аугсбург
26 октября
Английская Премьер-лига
2 из 2
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
1
—
1
Вест Бромвич Альбион
Бёрнли
0
—
1
Тоттенхэм Хотспур
30 октября
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Эйбар
23:00
Кадис
30 октября
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Шальке-04
22:30
Штутгарт
30 октября
Английская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Вулверхэмптон
23:00
Кристал Пэлас
31 октября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Рубин
14:00
Арсенал
Спартак М
16:30
Ростов
Ахмат
16:30
Краснодар
31 октября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
16:00
Уэска
Атлетик Б
18:15
Севилья
Осасуна
20:30
Атлетико М
31 октября
Бундеслига
3 из 5
Все матчи
Кёльн
17:30
Бавария
Аугсбург
17:30
Майнц
Айнтрахт Ф
17:30
Вердер
31 октября
Английская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
15:30
Манчестер Сити
Бёрнли
18:00
Челси
Ливерпуль
20:30
Вест Хэм Юнайтед
1 ноября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Уфа
12:00
Урал
Химки
14:00
Зенит
Ротор
16:30
ЦСКА
1 ноября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Бетис
16:00
Эльче
Сельта
18:00
Реал Сосьедад
Гранада
20:30
Леванте
1 ноября
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Фрайбург
17:30
Байер
Герта
20:00
Вольфсбург
1 ноября
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Астон Вилла
15:00
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
17:00
Эвертон
Манчестер Юнайтед
19:30
Арсенал
2 ноября
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Вильярреал
23:00
Вальядолид
2 ноября
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
22:30
Унион