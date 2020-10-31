Харламов и Воля пошутили над зарплатой Овечкина 

Матч-центр
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Матч-центр
24 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Динамо М
Динамо М
3 1
Сочи Сочи
Зенит
Зенит
1 2
Рубин Рубин
Локомотив М
Локомотив М
1 2
Ротор Ротор
24 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Барселона
Барселона
1 3
Реал Мадрид Реал Мадрид
Осасуна
Осасуна
1 0
Атлетик Б Атлетик Б
Севилья
Севилья
0 1
Эйбар Эйбар
24 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Майнц
Майнц
2 3
Боруссия М Боруссия М
Бавария
Бавария
5 0
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 1
Герта Герта
24 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм
Фулхэм
1 2
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
0 0
Челси Челси
25 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
0 0
Тамбов Тамбов
Ростов
Ростов
0 2
Химки Химки
Ахмат
Ахмат
3 1
Уфа Уфа
25 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
0 2
Алавес Алавес
Кадис
Кадис
0 0
Вильярреал Вильярреал
Хетафе
Хетафе
0 1
Гранада Гранада
25 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
2 1
Арминия Арминия
Вердер
Вердер
1 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
25 октября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
2 0
Эвертон Эвертон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 1
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
0 1
Лестер Сити Лестер Сити
26 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
ЦСКА
ЦСКА
5 1
Арсенал Арсенал
26 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
1 1
Сельта Сельта
26 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Байер
Байер
3 1
Аугсбург Аугсбург
26 октября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Бёрнли
Бёрнли
0 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
30 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 2
Кадис Кадис
30 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
1 1
Штутгарт Штутгарт
30 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
31 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Рубин
Рубин
3 1
Арсенал Арсенал
Ахмат
Ахмат
0 0
Краснодар Краснодар
Спартак М
Спартак М
0 1
Ростов Ростов
31 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
3 0
Уэска Уэска
Атлетик Б
Атлетик Б
18:15
Севилья Севилья
Осасуна
Осасуна
20:30
Атлетико М Атлетико М
31 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Кёльн
Кёльн
17:30
Бавария Бавария
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Майнц Майнц
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Вердер Вердер
31 октября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
Бёрнли
Бёрнли
18:00
Челси Челси
Ливерпуль
Ливерпуль
20:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
1 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
12:00
Урал Урал
Химки
Химки
14:00
Зенит Зенит
Ротор
Ротор
16:30
ЦСКА ЦСКА
1 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Бетис
Бетис
16:00
Эльче Эльче
Сельта
Сельта
18:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
20:30
Леванте Леванте
1 ноября

Бундеслига

2 из 2
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Фрайбург
Фрайбург
17:30
Байер Байер
Герта
Герта
20:00
Вольфсбург Вольфсбург
1 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Астон Вилла
Астон Вилла
15:00
Саутгемптон Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:00
Эвертон Эвертон
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Арсенал Арсенал
2 ноября

Испанская Примера

1 из 1
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Вильярреал
Вильярреал
23:00
Вальядолид Вальядолид
2 ноября

Бундеслига

1 из 1
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Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
Унион Унион
2 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
20:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
23:00
Лестер Сити Лестер Сити
6 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
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Сочи
Сочи
19:00
Уфа Уфа
6 ноября

Испанская Примера

1 из 1
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Эльче
Эльче
23:00
Сельта Сельта
6 ноября

Бундеслига

1 из 1
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Вердер
Вердер
22:30
Кёльн Кёльн
6 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
20:30
Бёрнли Бёрнли
Саутгемптон
Саутгемптон
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
7 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
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Урал
Урал
14:00
Спартак М Спартак М
Арсенал
Арсенал
16:30
Ротор Ротор
Тамбов
Тамбов
19:00
Ахмат Ахмат
7 ноября

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3 из 4
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Уэска
Уэска
16:00
Эйбар Эйбар
Барселона
Барселона
18:15
Бетис Бетис
Севилья
Севилья
20:30
Осасуна Осасуна
7 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
17:30
Фрайбург Фрайбург
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Герта Герта
Унион
Унион
17:30
Арминия Арминия
7 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Эвертон
Эвертон
15:30
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Харламов и Воля пошутили над зарплатой Овечкина 

Газета.Ru и ещё 1 7 часов назад
Харламов и Воля пошутили над зарплатой Овечкина
Фото: ТАСС
Ведущие шоу "Камеди Клаб" на ТНТ Гарик Харламов и Павел Воля пошутили над зарплатой хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина. Представляя гостям спортсмена, Харламов отметил, что "Вашингтон" готов предложить Овечкину новый контракт, по которому он будет получать $12 млн в год.

"Ты скоро Бузову догонишь таким образом", — сказал Харламов. "$12 миллионов в год.

Представляю, как ты в Америке сидишь и радуешься курсу. Смотришь на счетчик и думаешь: "Приеду в Россию — куплю Сызрань", — добавил Воля. Ранее Овечкин возглавил список лучших свободных агентов 2021 года.
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Хоккей , Гарик Харламов , Павел Воля
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