Хоккеисты «Далласа» Сегин и Бишоп перенесли операции 

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Форвард "Даллас Старз" Тайлер Сегин перенес операцию на тазобедренном суставе и пропустит около пяти месяцев, сообщается на сайте клуба НХЛ.

Операция игроку была сделана 2 ноября в Нью-Йорке. Сегин в минувшем сезоне набрал 50 очков (17 шайб + 33 передачи) в 69 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 13 баллов (2+11) в 26 встречах плей-офф.

Кроме Сегина голкипер "Далласа" Бен Бишоп был прооперирован в Честерфилде 21 октября по поводу разрыва мениска и также пропустит около пяти месяцев.

"Даллас" в минувшем сезоне НХЛ дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил "Тампа Бэй Лайтнинг".