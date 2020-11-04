Врачи из СССР отказались лечить Тарасова

Бывший генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер" Брайан Бурк выпустил книгу, в которой рассказал об отказе врачей из СССР лечить хоккейного тренера Анатолия Тарасова

Бурк написал, что в НХЛ захотели наладить отношения с советским хоккейным руководством. В 1978 году на базу "Ванкувера" пригласили Анатолия Тарасова.

Также функционер отметил, что Тарасов согласился приехать в Северную Америку из-за того, что "Ванкувер" предложил оплатить ему операцию на тазобедренном суставе, которую отказались делать доктора из Советского Союза.